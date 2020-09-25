Более 250 тысяч гривен ущерба: в Харьковской области будут судить двух нелегальных лесорубов

В Харьковской области будут судить двух жителей Золочева по факту незаконной порубки леса, повлекшей тяжкие последствия в виде крупного материального ущерба.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительное заключение в отношении фигурантов в суд направлено по ч. 4 ст. 246 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение мая-июля 2020 двое мужчин, вступив в сговор, вырубили на территории ГП «Октябрьский лесхоз» более 50 деревьев разных пород - дубов, кленов, лип.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству от незаконной порубки, составляет более 250 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.