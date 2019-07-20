Более 3 млрд грн уплатил в социальные фонды крупный бизнес

Поступления единого социального взноса от крупных плательщиков, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в І полугодии 2019 года составили 3 млрд. 79 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе налоговой.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, наблюдается увеличение поступлений ЕСВ на 435 млн. грн., или на 16,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Только в июне текущего года крупный бизнес уплатил почти 530 млн. грн. единого взноса, что на 43,3 млн. грн. (на 8,9%) превышает поступления июня прошлого года.

Также в Харьковском управлении сообщили, что плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются также лица, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью.

Согласно ч. 11 ст. 25 Закона № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» к плательщикам единого взноса - физическим лицам, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью, применяются штрафные санкции в таких размерах:

- за уклонение от взятия на учет или несвоевременное представление заявления о взятии на учет плательщиками единого взноса, на которых не распространяется действие Закона Украины от 15 мая 2003 года № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физический лиц - предпринимателей и общественных формирований» - налагается штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (п. 1 части одиннадцатой ст. 25 Закона № 2464);

- за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого взноса - 20 % своевременно неуплаченных сумм (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464);

- за доначисление контролирующим органом или плательщиком своевременно не начисленного единого взноса налагается штраф в размере 10 % указанной суммы за каждый полный или неполный базовый отчетный период, за который доначислена такая сумма, но не более 50 % суммы доначисленного единого взноса (п. 3 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464);

- за непредоставление, несвоевременное представление отчетности, предусмотренной Законом № 2464, – 10 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое такое непредоставление или несвоевременное предоставление; при повторном нарушении на протяжении года – в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое такое непредоставление или несвоевременное предоставление (п. 7 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464).

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 165¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка начисления единого взноса, непредоставление, несвоевременное предоставление отчетности относительно единого взноса на лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, налагается штраф от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, содеянные лицом, которое на протяжении года было подвергнуто административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой ст. 165¹ КУоАП, - влекут за собой наложение штрафа на лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

