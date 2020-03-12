Более 300 тысяч гривен ущерба: двоим нелегальным лесорубам объявили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении 28-летнему жителю Харьковской области и 45-летнему жителю Черниговской области, которые незаконно вырубали деревья на Харьковщине.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, подозрение мужчинам предъявлено по ч. 4 ст. 246 УК Украины.

По информации руководителя Дергачевского местной прокуратуры Станислава Пиева, в феврале 2020 года правоохранители разоблачили двух мужчин, которые незаконно вырубали лес на территории Валковского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

Злоумышленники срубили с помощью бензопил 13 дубов. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 307 тысяч гривен.

За незаконную вырубку леса им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.