Более 300 тысяч гривен ущерба: двоим нелегальным лесорубам объявили о подозрении

12 марта 2020 г. 11:05
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Прокуратура сообщила о подозрении 28-летнему жителю Харьковской области и 45-летнему жителю Черниговской области, которые незаконно вырубали деревья на Харьковщине.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, подозрение мужчинам  предъявлено по ч. 4 ст. 246 УК Украины.

По информации руководителя Дергачевского местной прокуратуры Станислава Пиева,  в феврале 2020 года правоохранители разоблачили двух мужчин, которые незаконно вырубали лес на территории Валковского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

Злоумышленники срубили с помощью бензопил 13 дубов. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 307 тысяч гривен.

За незаконную вырубку леса им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

 

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