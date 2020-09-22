Более 612 миллионов гривен убытков: на Харьковщине фермер пойдет под суд за незаконную добычу песка

В Харьковской области будут судить главу фермерского хозяйства, который несколько месяцев незаконно добывал песок в Волчанском районе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительное заключение в отношении него по факту нарушения установленных правил охраны и использования недр, повлекшее тяжкие последствия, а также бесхозяйственного использования земель (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 254 УК Украина).

Как сообщалось ранее, следствие установило, что руководитель фермерского хозяйства, не имея разрешения на пользование земельными участками для использования его недр и надлежащим образом оформленного специального разрешения (лицензии) на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, создал два карьера общей глубиной почти 11 метров и с июля по ноябрь 2019 незаконно добывал из них песок.

В дальнейшем предприниматель реализовывал добытый песок другим гражданам в виде товарной продукции.

Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка злоумышленник создал опасность для окружающей среды и совершил вывода земель из сельскохозяйственного оборота, что привело к потере их плодородия и нарушению структуры почвы.

Своими действиями фермер причинил ущерб государству более чем на 612 миллионов гривен.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

