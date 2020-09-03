Более 612 миллионов гривен убытков: на Харьковщине фермера подозревают в незаконной добыче песка

03 сентября 2020 г. 13:48
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На Харьковщине правоохранители сообщили руководителю фермерского хозяйства о подозрении по факту нарушения установленных правил охраны и использования недр, повлекшего тяжкие последствия, а также бесхозяйственного использования земель (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 254 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следствием установлено, что руководитель фермерского хозяйства, не имея разрешения на пользование земельными участками для использования недр и оформленного специального разрешения (лицензии) на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, с июля по ноябрь 2019 года незаконно добывал песок в Волчанском районе Харьковской области. 

Так он создал два карьера общей глубиной почти 11 метров. В дальнейшем предприниматель продавал добытый песок другим гражданам как товарную продукцию.

Инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка злоумышленник создал опасность для окружающей среды и совершил вывод земель из сельскохозяйственного оборота, что привело к потере их плодородия и нарушению структуры почвы. Таким образом, государству был причинен ущерб более чем на 612 миллионов гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

 

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