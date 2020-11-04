Более 700 тысяч гривен ущерба: в Харьковской области выявили незаконную вырубку леса

04 ноября 2020 г. 12:42
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В лесном хозяйстве Изюмского района выявлены нарушения в ходе вырубки деревьев, в результате которой  было уничтожено более 500 деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции в Харьковской области.

Так, посетив с проверкой ГП «Изюмское лесное хозяйство», госинспекторы по охране окружающей природной среды совместно с природоохранными активистами установили факты незаконной вырубки деревьев в Придонецком, Песчанском и Студинецком лесничествах.

Убытки в результате нарушения Санитарных правил в лесах Украины и Лесного Кодекса Украины составили более 700 тысяч гривен.

В адрес указанного госпредприятия Инспекция направила претензию с предложением добровольно возместить причиненные убытки, также были направлены материалы в порядке ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Управление службы безопасности Украины в Харьковской области.

 

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