Больше $9 тысяч за монету. Стоимость Bitcoin превысила новую рекордную отметку

Стоимость криптовалюты Bitcoin в воскресенье, 26 ноября, превысила новую рекордную отметку в 9 тыс. долларов за одну монету.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

На данный момент стоимость Bitcoin составляет почти 8 тыс. 900 долларов, однако на пике пробивала отметку в 9 тыс. 43 доллара.

Стоит отметить, что резкий рост стоимости Bitcoin произошел 25 ноября, когда за один день курс криптовалюты вырос примерно на 800 долларов, а уже утром 26 ноября стоимость превысила 9 тыс. долларов. После этого последовал небольшой откат.