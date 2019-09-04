Больше трех месяцев без горячей воды: жители десятка домов в Слободском районе хотели перекрыть дорогу

Шесть часов вечера. На перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова собираются местные жители. Все они обходятся без горячей воды все лето.

Говорят, выключили воду еще четырнадцатого мая, будто на планово-предупредительные работы, и вот уже более трех месяцев коммунальщики "Харьковских тепловых сетей" их «кормят» только обещаниями, что вот-вот горячее водоснабжение восстановят.

Переживая, что горячую воду они увидят лишь с наступлением отопительного сезона, местные решили пойти на кардинальные меры - перекрыть движение транспорта, чтобы привлечь внимание мэрии.

Наталья Копылец, местная жительница

«Извините, сроки перенесли, ремонтные работы ведутся». Ремонтные работы на самом деле не ведутся нигде. Вот если пройти по району - нигде и не начинали даже. Всё лето из горячего крана течет холодная вода. Наверное, если б ремонтировали, они бы её перекрыли. Греем воду, конечно, у нас электрические печки, греем воду, и поэтому за свет приходит в четыре раза больше, чем обычно мы платим, и постоянно с кастрюлями уже устали.

Раиса Басараб, местная жительница

Такое жаркое лето, дети у нас, и мы, мы с тазиков должны мыться… Ну что это за издевательство над нами - что ни позвоним - нам что отвечают: «А вот тогда-то включим, а вот тогда-то», и так - целое лето.

Без горячей воды сидят жители тринадцати домов, где проживает куча детей и пенсионеров.

Поддержать местных пришли и с десяток молодых людей из Национального корпуса.

По словам Дмитрия Шуева, который живет в одном из домов, он позвал собратьев, потому что местные власти просто не слышат людей.

Дмитрий Шуев, представитель "Национального корпуса"

Ви розумієте, якщо це б було там один рік, чи там два-три місяці. А це кожного року така ситуація. Ось я мешкаю тут вже більше двадцяти років і на протязі останніх чотирьох років кожен рік така ситуація, що на чотири, буває на на пять місяців, - вимикають гарячу воду.

Узнав о намерениях перекрыть дорогу, на место приехали заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и начальник Слободского филиала КП «Харьковские тепловые сети», и главный инженер теплосетей, и заместитель главы администрации района.

И несмотря на то, что листовки, на которых местных призвали перекрыть дорогу, накануне сорвали или же сверху заклеили новыми с обещанием восстановить горячее водоснабжение уже тринадцатого сентября - чиновники полностью подтвердили эту информацию и рассказали, из-за чего так долго велись работы.

Андрей Руденко, заммэра по вопросам ЖКХ

Да, порывы есть, делали гидравлику, да, приводили в порядок, да, у нас на сегодняшний день не хватает работников в теплосетях, потому что многие люди, которые работали в теплосетях, уехали в другие страны работать, потому что та заработная плата, которая сегодня является минимальной, - её недостаточно для того, чтобы сохранить тот штат сотрудников, который мог бы обеспечить сегодня нормальную эксплуатацию сетей.

Валерий Наволоков, начальник филиала, рассказывает, что во время плановой подготовки сетей на улице Киргизской обнаружили значительные повреждения в камере. Поэтому решили провести реконструкцию. Впрочем встала проблема с финансированием. Одна из причин - долги местных жителей: их собралось более двух с половиной миллионов, уверяет Валерий Наволоков.

Валерий Наволоков, нач. Слободского филиала КП «Харьковские тепловые сети»

Выводились трубопроводы в планово-предупредительные работы, вот. После которых они успешно были отгидравлены и допущены в работу, вот, но при наличии финансирования по реконструкции данной камеры вот начали производиться работы по камере. В связи с этим получается, что данные дома попали в ППР, вот, и следом за этим пошла реконструкция камеры. Поэтому наложение получилось двух работ, и в связи с этим такие сроки.

Работы на улице Киргизской обещают завершить 13 сентября и тогда же восстановить горячее водоснабжение местным жителям.