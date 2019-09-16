 

Бюджет-2020: сколько Украина потратит на долги

16 сентября 2019 г. 15:15
Источник: Корреспондент.net
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В следующем году Украина выплатит по долгам около 438 млрд грн. Об этом говорится в проектах Закона О госбюджете на 2020 год, сообщает пресс-служба Минфина.

"Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн; погашение государственного долга - 292,9 млрд гривен", - говорится в сообщении. 

По отношению к доходам бюджета-2020 это составляет 40,6%, а по отношению к общему фонду бюджета – 45,5%. 

Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен. Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

В министерстве планируют, что к концу следующего года объем госдолга к ВВП снизится до 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное уменьшение дефицита госбюджета до 2,09% ВВП. 

Отметим, в бюджете-2019 заложены выплаты по долгам в 460 млрд грн.

По данным Минфина, за восемь месяцев Украина выплатила 262,7 миллиардов гривен.

 

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