Бюджет-2121: в Минфине объяснили увеличение расходов на ГБР и Офис президента

Министр финансов Сергей Марченко объяснил, почему в проект госбюджета-2021, составленный с дефицитом и сокращением финансирования ряда направлений, увеличили расходы на Офис президента и Государственное бюро расследований. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"ГБР - орган, который был создан достаточно давно. В них ни нет абсолютно обеспечение компьютерной техникой, и не набрана достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический. И люди, которые действительно хотят разобраться, могут спросить у нас. Мы четко объясним, почему, например, мы увеличили ", - рассказал министр.

По словам Марченко, финансирование ГБР увеличивается по сравнению с финансированием НАБУ-за того, что "НАБУ было создано еще в 2015 году, и до сих пор бюджет НАБУ уже сформирован".

"300000000 гривен с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться о Офис, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже ", - пояснил он ситуацию с расходами на Офис Зеленского.

В то же время Марченко подчеркнул, что в Офисе президента уже заявили о готовности сократить штат на 10%, чтобы уменьшить расходы, и внести это сокращение в проект госбюджета между 1 и 2 чтением.

Напомним, расходы на содержание Офиса президента в проект госбюджета на 2021 увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидел диспропорции в заработных платах. На обеспечение ОП предусмотрено 1 млрд 269,1 тыс грн.

Проект государственного бюджета на 2021 году в Раде обсуждали 18 сентября.

Он предусматривает доходы на уровне 1 трлн 71 млрд грн, что на 92 млрд больше бюджета этого года. Расходы на предоставление кредитов - 1 трлн 350 млрд гривен. Дефицит бюджета - 6% ВВП.