Бывшему директору Харьковского бронетанкового завода объявили подозрение в растрате

Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его первому заместителю объявлено подозрение в деле о коррупции в оборонной сфере. Об этом во время брифинга заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Вчера процессуальными руководителями, прокурорами САП были оглашены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.91 Уголовного кодекса Украины бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и действующему его первому заместителю, который также занимает должность главного инженера. Именно в растрате имущества, которое повлекло ущерб государству на сумму более 9 млн грн", - отметил он.

По словам Холодницкого, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко добавил, что параллельно с этим сотрудники ГБР вместе с генпрокуратурой объявили подозрение детективу НАБУ, который, вероятно, покрывал преступление.

Напомним, ранее журналисты программы "Наши гроши" обнародовали расследование, в котором утверждалось, что налоговой администрации, военной прокуратуре и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что фигурант их расследований Виталий Жуков требовал от другого фигуранта – Андрея Рогозы - решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь".

Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а "Оптимумспецдеталь

Авторы расследования посчитали, что Харьковский бронетанковый завод покупал прицелы с переплатой в 3 раза. После вычеркивания НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" из списка завод продолжил покупать прицелы, что нанесло ущерб оборонному бюджету еще на 13 млн грн.