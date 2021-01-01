C 1 января повысили пенсии отдельным категориям пенсионеров

С 1 января 2021 года выплаты повышены тем неработающим пенсионерам, чей возраст превышает 65 лет, а страховой стаж является полным (30 лет для женщин и 35 для мужчин).

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики. В январе пенсии для этой категории вырастут с 2100 до 2400 грн.

Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 июля 2021 — с 1769 до 1854 гривен (на 4,8%);

с 1 декабря 2021 — с 1854 до 1934 гривен (на 4,3%).

В 2021 году проведут несколько этапов дополнительных начислений различным категориям пенсионеров:

с 1 марта 2021 — плановая индексация пенсий (примерно на 11%), кроме того — украинцы в возрасте от 80 лет начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий);

с 1 апреля 2021 — перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года;

с 1 июля 2021 — ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

Так как с 1 декабря 2020 минимальную пенсию планово повысили с 1712 грн до 1769 грн — соответственно, по состоянию на 1 января 2021 года она сохранится на уровне 1769 грн.

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год.