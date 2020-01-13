Цена за отопление в Харьковской области снижена

Цена на отопление в Харьковской области снизилась, и уже в январе месяце ее жителям придут платежки с меньшей суммой за отопление.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также председатель ХОГА Алексей Кучер предложил жителям региона сверить окончательные цифры в платежках с информацией, которую предоставило облгосадминистрации руководство городов области.

Цифры скидок опубликованы на сайте ХОГА.

Если они не будут совпадать с цифрами в платежках, губернатор предложил обращаться к нему лично.

«Получив эти платежки, вы сможете сверить цифры, предоставленные мне, с теми, которые вы реально получите для оплаты, - обратился к жителям Харьковской области Алексей Кучер. - Если что-то не будет совпадать, пожалуйста, сообщайте мне лично. Давайте вместе менять все то, что происходит в нашем государстве!».

С новыми данными оплаты за отопление для каждого района области, можно ознакомиться на сайте ХОГА по ссылке.