Цены на электроэнергию для населения не вырастут – Минэнерго

14 июля 2020 г. 17:44
Источник: Корреспондент.net
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Минэнерго заявляет, что стоимость электроэнергии для населения не вырастет после повышения тарифов Укрэнерго, пишут Українські новини со ссылкой на ответ ведомства.

Там заверили, что тарифы могут немного увеличиться только для небытовых потребителей.

"То есть такое повышение тарифа на передачу приведет к росту конечной цены для небытовых потребителей не более, чем на 4%", - говорят в министерстве.

Отмечается, что средний тариф на электроэнергию для небытовых потребителей второго класса составляет 2,7 гривны/кВт-ч и вырастет ориентировочно на 10 копеек/кВт-ч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НКРЭКУ повысила тарифы Укрэнерго на передачу электроэнергии на 54,6%, или на 84,83 гривен/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч с августа. 

 

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