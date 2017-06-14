Цены на нефть теряют около 3% на данных о запасах в США

14 июня 2017 г. 20:02
Источник: Интерфакс-Украина
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Цены на нефть усилили падение в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, Brent опускалась ниже $47 за баррель впервые с 5 мая.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 кв упали на $1,61 (3,3%) - до $47,11 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,53 (3,29%) - до $44,93 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение запасов на 2,2 млн баррелей.

Запасы бензина выросли за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 328 тыс. баррелей.

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