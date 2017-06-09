Цены на нефть в пятницу стабильны

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в пятницу.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 кв увеличились на $0,01 (0,02%) - до $47,87 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысилась на $0,01 (0,02%) - до $45,65 за баррель.

Стабилизация рынка в пятницу говорит о том, что участники рынка решили взять паузу после существенного снижения котировок. С начала этой недели Brent и WTI подешевели примерно на 4% на новости о неожиданном росте запасов нефти в США на прошлой неделе впервые за девять недель.

Эти данные усугубили опасения в том, что избыток предложения топлива на рынке продлится дольше, чем ожидалось, несмотря на меры ОПЕК по снижению добычи.

"Избыток запасов в США и на большей части земного шара кажется черной тучей, которая появляется на горизонте, как только начинается повышение котировок", - говорится в отчете аналитиков TAC Energy, который цитирует Dow Jones.

"Я все еще верю, что рост запасов был разовым явлением, и теперь стоит подождать до следующей среды, чтобы понять, была ли это аномалия или изменение тренда", - полагает аналитик UBS Джованни Стауново.