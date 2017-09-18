Цены на сигареты повысятся до европейского уровня

18 сентября 2017 г. 16:42
Источник: УНИАН
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Кабмин внес в Раду законопроект о постепенном повышении акцизов до 90 евро за 1 тыс. сигарет.

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона, согласно которому к 2025 году ставки акциза на табачные изделия постепенно вырастут до европейского уровня – 90 евро за 1 тыс. сигарет.

Инициатором проекта закона выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее, 30 августа, текст данного законопроекта был опубликован на сайте Министерства финансов. Согласно пояснительной записке к документу, правительство предлагает увеличить ставки акцизного налога на табачные изделия в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен 8,1% и дополнительно на 20%. Затем акциз будет ежегодно расти на 20% до момента, пока доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты не составит 60%, а акциз - не менее 90 евро за 1 тыс. сигарет. Для сравнения, в 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 21 евро (596 грн) за 1 тыс. штук.

Данный законопроект разработан с целью реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

В документе отмечается, что реализация этого законопроекта приведет к увеличению поступлений в сводный бюджет Украины.

Согласно проекту госбюджета Украины на 2018 год, рост специфических ставок акциза на табачные изделия обеспечит дополнительные поступления в бюджет на уровне 7,3 млрд грн.

 

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