Час вопросов к правительству: Гончарук разъяснил, возможно ли получение субсидии после продажи земли

Украинцам, которые после открытия рынка земли смогут продать свой участок за значительную сумму, не будут выплачиваться субсидия со стороны государства. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, выплата субсидий является гарантированным правом людей и будет зависеть от суммы, которую граждане получат за пай.

"В разных ситуациях продажа земельного участка может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную сумму, например, десятки тысяч долларов, то очевидно, что определенный период времени он не будет нуждаться в поддержке государства", - отметил Гончарук.

Также премьер отметил, что в случае, если граждане будут неспособны оплачивать коммунальные услуги, им будет начисляться субсидия.

Напомним, сегодня Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли. За вчера парламентарии рассмотрели менее 200 правок из более 4 тысяч к законопроекту. Во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.