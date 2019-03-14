Часть Московского проспекта из-за ремонта перекрыли до конца лета

В связи с реконструкцией проспекта Московского, движение по нему на участке от пл. Конституции до Харьковской набережной, будет запрещено до 20 августа, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам.

На время работ организовано двустороннее движение по пер. Слесарному, на участке от пр. Московского до ул. Короленко.

Автобусы будут объезжать закрытый участок так:

№241э, 272э:

при движении в сторону Харьковской набережной: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по маршруту;

при движении в сторону пл. Конституции: - Харьковская набережная - пер. Армянский – пл. Конституции – пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту;

№ 249э, 251э, 269э: - пр. Московский - пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский (конечная остановка автобусного маршрута №219э) – пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту.

Кроме того, в это время будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, пл. Конституции, пл. Павловской, от пл. Конституции до ул. Университетской.

Трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.