Чем довольны и недовольны украинцы - опрос

Почти половина украинцев довольны своей работой и считают достаточными свои доходы, но негативно оценивают систему образования, уровень безопасности в стране и состояние экологии, о чем свидетельствуют результаты опроса Барометр счастья в Украине.

В релизе по результатам опроса отмечается, что в этом году интегральный показатель барометра составил 2,64 балла из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с прошлым годом (2,61 балла в предыдущем периоде).

Выше всего по пятибалльной шкале украинцы оценили текущую работу (3,36 балла), свою социальную жизнь (3,28 балла), общий опыт жизни в Украине (2,92 балла) и собственный уровень доходов (2,61 балла).

"Почти половина участников опроса Барометр счастья в Украине довольны своей текущей работой - 46%. При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен, зато 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни". - говорится в сообщении.

Большинство опрошенных считают свой уровень доходов нормальным для одного человека, но для содержания детей или пожилых людей, или для осуществления крупных покупок его будет недостаточно.

Удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь 80% респондентов, но жалуются, что возможности досуга в регионах гораздо скромнее по сравнению с крупными городами.

Еще украинцам не хватает времени для ведения полноценной жизни после работы. 45% опрошенных оценили свой общий опыт жизни в Украине удовлетворительно, 24% - положительно, тогда как 31% не удовлетворены качеством жизни в Украине.

Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.

Ниже всего респонденты оценили систему образования (2,53 балла), здравоохранение (2,38 балла), соблюдение прав (2,30 балла), экологию (2,18 балла) и уровень безопасности (2,17 балла).

Среди основных нареканий на систему образования, устаревшие методики преподавания, слабая техническая база, несоответствие реалиям и потребностям бизнеса.

Также сообщается, что большинство опрошенных, а именно 58%, не удовлетворены состоянием системы здравоохранения, при этом 42% оценивают уровень медицины удовлетворительно или положительно.

В то же время респонденты, которые дали положительную оценку, в основном оценивали свой опыт пользования сервисами частных медицинских учреждений.

Еще 67% респондентов считают негативной экологическую ситуацию в стране.

"Традиционно худшую оценку получил уровень безопасности в стране. Так, 67% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего. В основном людей беспокоит политическая и экономическая неопределенность, война на Востоке Украины, неэффективность правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Еще 61% респондентов негативно оценивают правовое поле и регулирование в стране. Особенно много нареканий относительно админуслуг - пользователи ожидают осовременивания, диджитализации и повышения качества государственных сервисов.

Наибольший стресс у граждан вызывает экономическая ситуация в стране. На втором месте политическая неопределенность, на третьем - война на Востоке.

Как видно, людей смущает не столько ситуация с коронавирусом, как ее экономические последствия.

В опросе приняли участие 703 респондента, которые оценили собственный уровень жизни в Украине. 82% опрошенных - это жители Киева. 63% респондентов - люди в возрасте от 26-40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками - 55%.

Напомним, 51% украинцев заявили об уменьшении уровня дохода семьи в связи с карантином.