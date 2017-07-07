Чем грозит отмена госрегулирования цен

От крупных куриных до перепелиных. В торговых рядах прилавки ломятся от товара. Снижение цен на куриные яйца тут традиционно началось в мае. К июлю цифры на ценниках стабилизировались.Колебания, говорят продавцы если и бывают незначительны. Стоимость может измениться на гривну - полторы.

Татьяна, продавец яиц

Все в ассортименте, есть и молодочка, покрупней, отборные, хорошие, все свеженькое. Поставки отличные. От 7 до 15 гривен. Я считаю, что для лета цены эти доступные.

На рядах с молочными продуктами наоборот жалуются на повышение стоимости расходов. Именно они, говорят продавцы, диктуют правила ра рынке, а не правительство. Говорят и корма выросли в цене, и газ, который нужен для приготовления творога. Но на продукцию, уверяют продавцы, пока держат.

Татьяна, продавец молочных продуктов

Творог у нас по 40 гривень, есть по 50. Жирний, нежирний творог. Молочко - 12, масло домашнє - 80 и сметанка - 40 - 50 гривень.

Исключительно сезонными факторами и платежеспособностью граждан объясняют цены и на мясных рядах. Тут уже традиционно жалуются на нехватку покупателей. Мол, кто в отпусках, а кто без денег. Да и те, что подходят, берут немного. Полкило свинины и кусочек сала. Хотя по сравнению с прошлым годом сало в цене не поднялось, уверяют продавцы - кило можно найти за 60. Мясо - от 80 гривен, гуляш можно взять за 70 - 75 за кило.

Елена, продавец свинины

Подорожало зерно, подорожало все на свете. Травку покосити заплатити. Свиней нагодувати чимсь надо. Корма дорогі, все дороге. З цим воно подорожало, живий вес подорожав. Проезд подорожав, привезти машиною бензин заправити чи найняти.

Между тем, у харьковчан новость об отмене госрегулирования цен, вызвало беспокойства. Люди признаются, что для некоторых из них курица, стоимостью около 45 гривен, уже деликатес.

Галина, пенсионер

На нас, на простом населении, вот это скажется, что мы будем голодать.

Елена, пенсионер

По нашим зарплатам, ну цены все равно очень дорого. ну вот я 42 года отработала, у меня пенсия - копейки, даже полторы тысячи нету. Ну что это такое.

Тамара

Конечно отразится, будем меньше хлеба, меньше колбасы покупать.)

Между тем, эксперты говорят, что решение Кабмина, скорее формальный шаг. Госрегулирование цен как элемент сдерживания их роста уже давно перестал действовать в Украине, отмечает экономист Сергей Беренда. Предприниматели нашли вполне законные способы обходить установленные предельные торговые надбавки. Сейчас ценовую политику больше диктует рынок и гривневые колебания, нежели система сдерживания. Потому боятся, что отмена этой устаревшей системы как-то скажется на ценах не стоит. Это доказал и эксперимент с отменой контроля цен, проведенный в прошлом году в течение 3-х месяцев. А вот о чем стоило бы подумать чиновникам теперь, так это что предложить взамен незащищенным слоям населения.

Сергей Беренда

Это может быть либо какие-то адресные выплаты, но проблема заключается в том, что у нас официально люди не декларируют все 100% декларации. Еще эта система не заработала. И соответсвенно мы не можем сказать - вот это бедный, а вот это богатый в соответсвии с его декларацией. И поэтому кому давать деньги тоже е совсем понятно. 5:44 Либо же талоны на еду. То есть человеку дают талоны, вот он бедный, и он идет в магазин и он на эти талоны покупает то, что он хочет.

Подумать стоит и о производителях, тех же аграриях, говорит эксперт. Здесь речь может идти о системе дотаций, которые сейчас до конца все еще не работают.