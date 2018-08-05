Через 20 лет все аэропорты Европы будут катастрофически перегружены – исследование

Через 20 лет, согласно исследованию Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), крупнейшие аэропорты Европы будут чрезвычайно перегруженными из-за интенсификации авиатрафика, в частности, по причине развития компаний-лоукостеров, сообщил в субботу телеканал RTBF.

К 2040 году ожидается на 4 миллиона больше авиарейсов, что означает около 360 миллионов пассажиров дополнительно, указывают авторы исследования Евроконтроля.

Каждый авиарейс при нынешних мощностях аэропортов будет опаздывать в среднем на 20 мин. в 2040 году.

В семь раз увеличится количество опозданий рейсов свыше одного часа, что затронет около 0,5 млн пассажиров.

Эксперты видят решение, в первую очередь, в расширении аэропортов.

Но на это потребуются разрешения властей соответствующих государств и столиц, так как три четверти европейских аэропортов либо полностью, либо наполовину частные.

Другим решением, полагают авторы доклада, может быть сокращение общего числа рейсов при увеличении вместимости авиалайнеров.

Наконец, помочь выйти из положения могло бы развитие сети региональных аэропортов с целью разгрузить крупнейшие воздушные гавани Европы, считают в Евроконтроле.