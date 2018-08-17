Через перекресток Клочковской и спуска Клочковского временно запретят движение транспорта

С 8:00 до 19:00 18 и 19 августа ежедневно будет запрещено движение транспорта через перекресток ул. Клочковская - спуск Клочковский.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с дорожными ремонтными работами.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам. Автобусы будут объезжать таким образом:

№221э, 277э, 282э, 302э: - ул. Клочковская - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости - ул. Сумская – пл. Конституции - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный – пл. Благовещенская - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту;

№245э: - ул. Клочковская - ул. Ромена Роллана - пр. Независимости - пр. Науки – пл. Свободы - ст. м. «Госпром».

№278э: - ул. Сумская – пл. Конституции - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный – пл. Благовещенская - ул. Коцарская и далее по маршруту;

№305э: - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции - ул. Сумская – пл. Свободы - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Клочковская и далее по маршруту.

Также изменят маршрут и конечную остановку автобусы №97э, 270э, 303э, которые будут ездить так: - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ст. м. «Центральный рынок».

Кроме того, с 9:00 до 18:00 18 и 19 августа будет запрещено движение трамваев по Новоивановскому мосту, ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до разворотного круга «Новгородский». Трамваи будут курсировать так:

№12: не будет ходить;

№20: пр. Победы - ул. Клочковская - «Новгородское», с выполнением специальных подач на Малую Даниловку.