Украинец пытался ввезти в страну из Польши рекордное количество валюты

На Галицкой таможне правоохранители обнаружили во время таможенного контроля у одного из граждан Украины рекордное количество валюты - 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро.
Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.
Так, через пункт пропуска «Угринов-Долгобычев» деньги в эквиваленте почти 20 миллионов гривен пытался ввезти из Польши 37-летний гражданин Украины по «зеленому коридору».
О наличии валюты наш соотечественник работникам таможни не сообщил и разрешения на ее перемещение не предоставил.
В соответствии с таможенными правилами без письменного декларирования можно провезти сумму в эквиваленте 10 тысяч евро.
Валюту у нарушителя изъяли.
В пресс-службе украинской таможни отметили, что такое ее количество работники Галицкой таможни обнаруживают впервые.
Последний раз наибольшую сумму валюты (более чем 4 млн гривен) изымали в 2018 году.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 ТКУ. Дело направят в суд.