Украинец пытался ввезти в страну из Польши рекордное количество валюты

08 марта 2020 г. 17:17
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На Галицкой таможне правоохранители обнаружили во время таможенного контроля у одного из граждан Украины рекордное количество валюты - 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Так, через пункт пропуска «Угринов-Долгобычев» деньги в эквиваленте почти 20 миллионов гривен пытался ввезти из Польши 37-летний гражданин Украины по «зеленому коридору».

О наличии валюты наш соотечественник работникам таможни не сообщил и разрешения на ее перемещение не предоставил.

В соответствии с таможенными правилами без письменного декларирования можно провезти сумму в эквиваленте 10 тысяч евро.

Валюту у нарушителя изъяли.

В пресс-службе украинской таможни отметили, что такое ее количество работники Галицкой таможни обнаруживают впервые.

Последний раз наибольшую сумму валюты (более чем 4 млн гривен) изымали в 2018 году.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 ТКУ. Дело направят в суд.

 

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