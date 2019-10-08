 

Чиновницу коммунального медучреждения подозревают в служебной халатности при тендерных закупках

08 октября 2019 г. 16:43
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Чиновнице одного из коммунальных медучреждений области прокуратура утвердила подозрение в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал глава местной прокуратуры Владимир Куприянов, в августе этого года медучреждение закупало специализированное оборудование по тендерной процедуре.

57-летняя подозреваемая в соответствии с должностными обязанностями должна была провести маркетинговые исследования, изучить ситуацию на рынке и возможные коммерческие предложения потенциальных поставщиков. 

Однако женщина проигнорировала этот участок работы и подала на согласование тендерного комитета документацию по закупке медоборудования, стоимость которого вдвое превышала рыночную. 

В результате коммунальное предприятие понесло убытки почти на 370 тысяч гривен. 

Сейчас продолжается следствие по делу.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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