Чиновницу коммунального медучреждения подозревают в служебной халатности при тендерных закупках

Чиновнице одного из коммунальных медучреждений области прокуратура утвердила подозрение в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал глава местной прокуратуры Владимир Куприянов, в августе этого года медучреждение закупало специализированное оборудование по тендерной процедуре.

57-летняя подозреваемая в соответствии с должностными обязанностями должна была провести маркетинговые исследования, изучить ситуацию на рынке и возможные коммерческие предложения потенциальных поставщиков.

Однако женщина проигнорировала этот участок работы и подала на согласование тендерного комитета документацию по закупке медоборудования, стоимость которого вдвое превышала рыночную.

В результате коммунальное предприятие понесло убытки почти на 370 тысяч гривен.

Сейчас продолжается следствие по делу.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.