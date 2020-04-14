Чиновник Регионального офиса водных ресурсов, задержанный на взятке в 135 тысяч, отстранен от должности

14 апреля 2020 г. 11:05
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Чиновника Регионального офиса водных ресурсов, который был задержан на взятке в 135 тысяч гривен, отстранили от занимаемой должности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сейчас задержанный находится под стражей.

Напомним, 3 апреля 2020 указанного чиновника задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 135 тысяч гривен. 

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Относительно указанного должностного лица суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 840 тысяч гривен.
 
Как сообщалось, ранее к правоохранителям обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют деньги за подписание договоров о распоряжении (аренда и пользование) имуществом указанного государственного учреждения.
 
Правоохранители задокументировали факт получения неправомерной выгоды указанным чиновником и задержали его.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

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