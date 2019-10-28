 

Чиновника фонда госимущества задержали на взятке в 30 тысяч долларов

28 октября 2019 г. 13:01
18 просмотров

Начальника одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областях правоохранители задержали по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч долларов США за содействие в согласовании документов за земельные паи указанного предприятия, а также за содействие в продлении трудового контракта последнего на должности директора. 

Во время обыска в домовладении чиновника правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

Чиновника задержали сразу после получения денег в сумме 30 тысяч долларов США.

Задержанному сообщено о подозрении.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.