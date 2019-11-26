Чиновника Госгеокадастра будут судить за незаконную передачу земель в частную собственность

Начальника харьковского отдела ГУ Госгеокадастра в Харьковской области будут судить за незаконную передачу земли почти на 400 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника по факту злоупотребления служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

В настоящее время фигурант уголовного дела занимает должность начальника отдела в Харькове ГУ Держгеокадастра в Харьковской области. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления Госкомзема в городе Харькове.

Напомним, в октябре этого года местная прокуратура сообщила ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По данным правоохранителей, в феврале 2010 года чиновник подписал положительное заключение по проекту землеустройства по отводу двух земельных участков для строительства жилого дома и садоводства в собственность гражданину общей площадью 0,22 га.

Это стало основанием для передачи указанных земель в частную собственность.

Рыночная стоимость незаконно отчужденных земель составляет почти 400 тысяч гривен.

Однако эти земли фактически являются государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании Государственного предприятия «Харьковская лесная научно-исследовательская станция».

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, с целью возвращения незаконно переданных в частную собственность земельных участков лесного фонда прокуратура подала иск в суд.