Чиновника Госгеокадастра в Харьковской области подозревают в служебном злоупотреблении на сумму более полумиллиона гривен

Одному из руководителей ГУ Держгеокадастру в Харьковской области сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в начале 2016 года, имея полномочия по распоряжению землями государственной собственности сельскохозяйственного назначения, чиновник заключил дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды земли, который был в 2015 году признан судом недействительным.

Тем самым он неправомерно передал в аренду фермерскому хозяйству земельный участок сельскохозяйственного назначения из земель запаса, общей площадью почти 25 га и стоимостью 545 тысяч гривен, чем нанес государству материальный ущерб в указанном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.