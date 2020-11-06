Чиновника Харьковского горсовета подозревают в масштабных злоупотреблениях бюджетом при строительстве и ремонте многоэтажек

Заместителю директора Департамента ХГС и гражданскому лицу правоохранители сообщили о подозрении по факту завладения имуществом, совершенным организованной группой, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что руководство департамента ХГС совместно с физическим лицом создали организованную группу, в которую вошли заместитель директора данного департамента ХГС и директор ООО, с целью завладения бюджетными денежными средствами.

Так, в течение 2019 директор ООО по согласованию с другими участниками организованной группы вносил в сметную документацию и акты выполненных работ заведомо ложные сведения о стоимости (завышенная стоимость) использованных строительных материалов при проведении текущего и капитального ремонта многоэтажных зданий в городе Харькове, которые, в свою очередь, подписывались заместителем директора этого же Департамента.

По предварительным данным, в результате указанных действий Харьковскому городскому совету нанесен ущерб на сотни тысяч гривен. Точная его сумма сейчас устанавливается.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Также правоохранители устанавливают и разыскивают других членов организованной группы с целью вручения им подозрений в совершении преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.