Чиновника ХОГА задержали на взятке в 1,3 млн. гривен

04 августа 2020 г. 10:10
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В ночь с 3 на 4 августа в Харькове правоохранители задержали директора департамента капитального строительства ХОГА.

Как сообщают СМИ, в новой должности чиновник успел поработать несколько дней, его задержали на вымогательстве взятки в размере 1,3 млн грн.

Первый заместитель главы ХОГА Татьяна Егорова-Луценко факт задержания чиновника подтвердила.

«Факт задержания директора департамента капитального строительства ХОГА подтверждаем. Наша позиция - нулевая толерантность к коррупции. Глава ХОГА неоднократно подчеркивал, что открыл облгосадминистрацию для правоохранительных органов. Если задержанный виновен, он будет нести ответственность, предусмотренную законодательством. Мы со своей стороны готовы оказать необходимое содействие следствию - в рамках полномочий», - сказала она в своем комментарии.

В НАБУ пообещали задержание чиновника ХОГА прокомментировать позднее.

 

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