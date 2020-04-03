Чиновника регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области задержали на взятке в 135 000 гривен

03 апреля 2020 г. 19:00
70 просмотров

Полиция задержала чиновника регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области на взятке в 135 000 гривен.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. 

К правоохранителям обратился мужчина, который ранее обратился в орган исполнительной власти, чтобы получить в аренду помещения из фонда государственного имущества Украины.

Злоумышленника задержали во время получения определенной им суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.