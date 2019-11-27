Чиновников харьковских колоний разоблачили на хищениях продуктов питания для заключенных

На Харьковщине правоохранители разоблачили масштабные хищения руководителями исправительных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в сфере продовольственного обеспечения режимных объектов.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Чиновники организовали механизм незаконной реализации продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных.

Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города.

Нелегально реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы потраченную на нужды заключенных.

«Торговля» велась за наличные непосредственно с режимной территории исправительных колоний.

По словам прокурора области Александра Фильчакова, в течение 2019 должностные лица государственных учреждений исполнения наказаний области с целью личного обогащения наладили незаконную схему продажи продуктов питания, поставляемых Министерством юстиции Украины для питания осужденных. Чиновники продавали мясо и рыбу, подделывая документы и списывая продукты, которые якобы уже потрачены для приготовления пищи.

Как передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, правоохранители задокументировали четыре факта сбыта продукции рыбы и мяса из исправительных колоний. По предварительным данным, действиями чиновников государству нанесен ущерб более 500 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили посредников во время очередного выезда из одной из колоний. Из двух автомобилей изъяли почти три тонны украденных продуктов.

Во время 15 обысков в служебных помещениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, четырех исправительных колоний и в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили деньги, полученные от сделок. Также задокументирована недостача соответствующих товаров на складах.

В связи с данными фактами задержаны два заместителя руководителей исправительных учреждений и посредник.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.