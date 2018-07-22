Что будет с долларом и евро после выходных: курс от Нацбанка

22 июля 2018 г. 11:09
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2644.6104 (20 июля – 2647.2433) 100 EUR – 3086.2603 (20 июля – 3067.6255) 10 RUR – 4.1655 (20 июля – 4.1837)

В пятницу, 20 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,44 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, к закрытию торгов гривня к доллару укрепилась на 1 копейку с открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,69/30,74 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,4461 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 564 сделки на сумму 372,22 млн долл.

 

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