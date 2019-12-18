Что из себя представляет брендбук и как его разработать®

Любой бренд состоит из совокупности зрительных образов, а также эмоциональных ассоциаций, упорядоченных в глазах клиента относительно конкретного предприятия или же товара. Дабы его могли узнавать, и он осуществлял свою основную функцию формируется чёткая установка, касаемо его эксплуатации. Это обязательно фиксируется в документе, которому присваивается название — брендбук. Что это, какие составляющие используются, а также других не менее важных вопросах, очень важно разбираться каждому бизнесмену.

Строение и содержание брендбука

Разработка и введение бренда в работу — это достаточно сложный и многоэтапный процесс, один из которых и есть разработка брендбука. Он становится основной деталью стратегии регулирования бренда, а также даёт описание обязательных условий создания маркетинговых материалов. Ещё его можно квалифицировать как трактование идеологии и списка способов распространения среди потребителей.

В работе любого предприятия брендбук — это главный документ, который нацелен на сохранность коммерческой тайны. Он создаётся, чтобы весь персонал предприятия, который хоть как-то относится к развитию и рекламе, имели понятие о принципах бренда и следовали одним и же идеям.

Из чего состоит брендбук

Основная суть брендбука зависит от масштабов и рода деятельности предприятия. Изначально он должен состоять из таких материалов:

Трактовка и характеристика клиента, а также философия бренда. На данном этапе выясняется потенциальный клиент и его главные черты. Определяется каким образом должна восприниматься фирма клиентом, если брать во внимание то, что же извлекает потребитель с практической, психологической, а также социальной точки зрения.

Корпоративный стиль. Данный параграф демонстрирует специальный комплекс правил, у которого есть имя, а также имеется зрительный элемент бренда — товарный знак, торговые марки, фирменные цвета, шрифты и порядки их применения в наружной рекламе, сувенирам, документации, визитных карточках, бланках. Как раз-таки на данном этапе часто ошибаются и принимают корпоративный стиль за брендбук.

Идея маркетинговой стратегии и развития бренда. Находят рекламные образы, а также подчёркивают возможности распространения информации между клиентами.

Внутренний фирменный стиль. Тут характеризуется значение бренда для работников, какая идея у них должна быть преобладающей и как её внедрять в ходе своей работы.

Разновидности брендбуков

Обычно, над созданием, зрительными особенностями и формированием стандартов бренда работает бригада квалифицированных дизайнеров и маркетологов, что стоит немалых денег. Но всё же брендбук, в полной его мере, нужен далеко не каждой фирме, даже если грядут перспективы и определённое развитие. Таким образом предлагаем Вам рассмотреть несколько вариантов брендбуков: