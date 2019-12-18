Что из себя представляет брендбук и как его разработать®

18 декабря 2019 г. 21:00
1 просмотр

Любой бренд состоит из совокупности зрительных образов, а также эмоциональных ассоциаций, упорядоченных в глазах клиента относительно конкретного предприятия или же товара. Дабы его могли узнавать, и он осуществлял свою основную функцию формируется чёткая установка, касаемо его эксплуатации. Это обязательно фиксируется в документе, которому присваивается название — брендбук. Что это, какие составляющие используются, а также других не менее важных вопросах, очень важно разбираться каждому бизнесмену.

Строение и содержание брендбука

Разработка и введение бренда в работу — это достаточно сложный и многоэтапный процесс, один из которых и есть разработка брендбука. Он становится основной деталью стратегии регулирования бренда, а также даёт описание обязательных условий создания маркетинговых материалов. Ещё его можно квалифицировать как трактование идеологии и списка способов распространения среди потребителей.

В работе любого предприятия брендбук — это главный документ, который нацелен на сохранность коммерческой тайны. Он создаётся, чтобы весь персонал предприятия, который хоть как-то относится к развитию и рекламе, имели понятие о принципах бренда и следовали одним и же идеям.

Из чего состоит брендбук

Основная суть брендбука зависит от масштабов и рода деятельности предприятия. Изначально он должен состоять из таких материалов:

  • Трактовка и характеристика клиента, а также философия бренда. На данном этапе выясняется потенциальный клиент и его главные черты. Определяется каким образом должна восприниматься фирма клиентом, если брать во внимание то, что же извлекает потребитель с практической, психологической, а также социальной точки зрения.
  • Корпоративный стиль. Данный параграф демонстрирует специальный комплекс правил, у которого есть имя, а также имеется зрительный элемент бренда — товарный знак, торговые марки, фирменные цвета, шрифты и порядки их применения в наружной рекламе, сувенирам, документации, визитных карточках, бланках. Как раз-таки на данном этапе часто ошибаются и принимают корпоративный стиль за брендбук.
  • Идея маркетинговой стратегии и развития бренда. Находят рекламные образы, а также подчёркивают возможности распространения информации между клиентами.
  • Внутренний фирменный стиль. Тут характеризуется значение бренда для работников, какая идея у них должна быть преобладающей и как её внедрять в ходе своей работы.

Разновидности брендбуков

Обычно, над созданием, зрительными особенностями и формированием стандартов бренда работает бригада квалифицированных дизайнеров и маркетологов, что стоит немалых денег. Но всё же брендбук, в полной его мере, нужен далеко не каждой фирме, даже если грядут перспективы и определённое развитие. Таким образом предлагаем Вам рассмотреть несколько вариантов брендбуков:

  • Минимальный (логобук) — идеальное решение для маленьких предприятий, его можно сделать самостоятельно благодаря онлайн-конструкторов. В составе такого документа представлены: товарные знаки и фирменные цветовые оттенки, плюс трактовка допустимых и недопустимых вариантов их применения.
  • Базовый корпоративный брендбук — состоит из основных параграфов и инструкций с упрощением под определённый род деятельности. Допустим, в случае если Вам не нужен дизайн униформы для персонала, то Вы не обязаны этому следовать.
  • Комплексный — не считая базового списка инструкций, он может располагать вспомогательными условиями относительно дизайна упаковки, анализу тренингов и внутриорганизационных мероприятий, даже если это касается правильности выполнения рекламной фотосъёмки. Такого плана брендбук присущ крупногабаритным корпорациям.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.