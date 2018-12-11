Что лучше: МДФ или ЛДСП®

МДФ и ЛДСП – плиты, изготовленные путем прессования из мелких древесных компонентов, смешанных со связующим. Оба материала имеют декоративное покрытие, и если смотреть на ламинированную поверхность, различить их довольно сложно. Оба вида плит находят широкое применение в мебельном производстве, используются для изготовления стеновых панелей, перегородок, дверных полотен, торгово-выставочного оборудования. Какой же материал лучше?

Состав и технология производства

ЛДСП – это ламинированная древесно-стружечная плита. Стружку толщиной 0,5-0,7 мм, длиной 5-30 мм высушивают, смешивают с формальдегидными смолами. Из этой массы при высокой температуре и давлении формируются плиты, которые затем шлифуют и ламинируют меламиновой пленкой (пропитанной меламиновой смолой бумагой). В процессе облицовывания под давлением при высокой температуре происходит окончательная полимеризация этой смолы. В результате достигается прочное соединение плиты с облицовкой, а на поверхности образуется защитный полимерный слой.

МДФ означает мелкодисперсионная фракция, эти плиты изготавливают из сильно измельченного сырья, поэтому они отличаются высокой однородностью структуры. В качестве связующего используют карбамидные смолы с минимальным содержанием формальдегида, а также лигнин – клеящее вещество, которое содержится в самой древесине и выделяется в процессе горячего прессования. Существует несколько вариантов финишной отделки МДФ:

- нанесение краски или эмали;

- шпонирование – оклейка тонким слоем натурального шпона;

- ламинация ПВХ пленкой.

Сравнение ЛДСП и МДФ

Сопоставим ряд характеристик и особенностей плит, которые используются для изготовления мебели и внутренней обшивки.

Безопасность

МДФ – более экологичный материал, минимальный уровень эмиссии формальдегида позволяет использовать его в детских, медицинских заведениях, на кухне при высоких температурах. Содержание формальдегида в ЛДСП более высокое, ламинация поверхности значительно сокращает его эмиссию, но токсичный компонент может выделяться через открытые кромки. Ламинированная ДСП класса Е0,5 и даже Е0 (эмиссия приближена к нулю) встречается в ассортименте лишь некоторых производителей.

Удобство обработки

Плотность обоих материалов варьируется довольно широко. Ламинации подвергают достаточно плотную ДСП, 650-800 кг/м3. МДФ зарубежные производители подразделяют на:

- LDF – низкой плотности, 200-600 кг/м3;

- MDF – средней, 600-800;

- HDF – высокой, 900 кг/м3 и выше.

LDF – более дешевый материал, в процессе его обработки могут появляться дефекты: расслоение волокон внутренних слоев, сколы. MDF и HDF отлично поддаются обработке, в том числе фрезеровке, из них можно вырезать криволинейные элементы сложной формы, проделывать в плите наклонные отверстия, поверхность получается идеально ровная. При раскрое ЛДСП возможны сколы. Плиты хорошо распиливать по прямой, но их нельзя фрезеровать. При однократном завинчивании шурупов в ДСП они хорошо держатся, но если мебель разбирают и вновь собирают, крепеж расшатывается. МДФ в этом плане надежней.

Модуль упругости и предел прочности на изгиб у ЛДСП выше, чем у обычной МДФ. Но существует гибкая (перфорированная) МДФ, которую можно изгибать, создавая радиусные фасады и другие криволинейные элементы мебели. ЛДСП тоже изгибают, делая серию пропилов на обратной стороне, но только на большой радиус, и велик риск того, что лист лопнет. Производители ДСП не выпускают гибкую модификацию плит.

Водостойкость

Даже если все кромки древесно-стружечной плиты тщательно заделаны, влага может просочиться через тончайшую щель на стыке и вызовет разбухание. А МДФ значительно лучше выдерживает условия повышенной влажности, ее коэффициент водопоглощения почти втрое меньше, чем у ЛДСП. Но ни МДФ, ни ЛДСП не являются водостойкими материалами, которые можно заливать водой, погружать в нее.

Декоративные характеристики

Как на меламиновую, так и на ПВХ пленку могут наноситься разнообразные рисунки, доступна широкая цветовая палитра, имитация дерева, камня и других материалов. Оба вида ламинации устойчивы к механическим повреждениям, слабоагрессивным химикатам, солнечным лучам. Но МДФ также может покрываться суперглянцевой пленкой или эмалью, так что выбор декоративных решений шире.

МДФ отлично подходит для изготовления мебели сложной формы, с криволинейными и гнутыми элементами, лучше держит крепеж, максимально безопасна для здоровья и может использоваться во влажных помещениях, например, на кухне. ЛДСП по этим параметрам ей уступает. Основной недостаток МДФ – более высокая стоимость по сравнению с ЛДСП. Но затраты окупаются за счет более продолжительного срока службы.