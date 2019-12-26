Что нужно для получения срочного займа?®

Многие украинцы уже ощутили преимущества кредитования в микрофинансовых организациях. Здесь нет необходимости в посещении офиса, сборе большого пакета документов, подтверждении платежеспособности, а также предоставлении поручителей или залога.

Микрофинансовые организации предоставляют удобные условия получения займа. К примеру, компания «Лоани» дает возможность получить средства, не выходя из дома.

МФО «Лоани» – надежный и проверенный тысячами клиентов сервис микрокредитования с выгодными условиями. Компания выделяется лояльностью по отношению к клиентам – получить срочный кредит на карту могут:

студенты;

люди, с плохой кредитной историей;

пенсионеры;

люди, которые трудоустроены неофициально;

мамы, которые находятся в декрете;

домохозяйки.

Единственным ограничением является возраст. Услуги предоставляются только тем людям, которые достигли 18 лет.

Условия предоставления займа

Чтобы ознакомиться с условиями, достаточно перейти на сайт loany.com.ua. Здесь представлены условия и нюансы кредитования: https://loany.com.ua/ru/dengi-v-dolg. Кроме этого, клиенты могут воспользоваться онлайн-калькулятором. В нем клиент может выбрать программу кредитования (быстрый или разумный займ), сумму займа, период кредитования.

Если выбрать быстрый займ, то лимит будет составлять не более 8 000 грн. При этом, срок кредитования будет составлять не более 30 дней.

Если клиент выбирает разумный займ, то лимит будет составлять не более 25 000 грн с периодом кредитования до 3 месяцев.

Также стоит отметить, что в случае невозможности погашения задолженности, клиенты могут воспользоваться услугой пролонгации.

Для того, чтобы получить займ, необходимо:

зарегистрироваться на сайте, заполнить все данные, загрузить личное фото;

заполнить специальную форму, ввести там только достоверные данные (в противном случае система может выдать отказ);

указать банковскую карту, на которую будут зачисленные средства в случае одобрения заявки;

дождаться решения системы и зачисления средств на карту (обычно на это уходит порядка 5-7 минут).

После зачисления средств на карту Вы сможете их обналичить в ближайшем банкомате. Стоит отметить, что пока не будет погашен первый займ, следующий оформить не получится.

Стоит отметить, что сервис Лоани работает без выходных и круглосуточно. Таким образом, можно не волноваться о том, что при возникновении необходимости не будет работать система. В любое время клиенты могут подать заявку, не выходя из дома, и получить необходимую сумму на карту.