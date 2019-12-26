Что нужно для получения срочного займа?®

Многие украинцы уже ощутили преимущества кредитования в микрофинансовых организациях. Здесь нет необходимости в посещении офиса, сборе большого пакета документов, подтверждении платежеспособности, а также предоставлении поручителей или залога.
Микрофинансовые организации предоставляют удобные условия получения займа. К примеру, компания «Лоани» дает возможность получить средства, не выходя из дома.
МФО «Лоани» – надежный и проверенный тысячами клиентов сервис микрокредитования с выгодными условиями. Компания выделяется лояльностью по отношению к клиентам – получить срочный кредит на карту могут:
Единственным ограничением является возраст. Услуги предоставляются только тем людям, которые достигли 18 лет.
Условия предоставления займа
Чтобы ознакомиться с условиями, достаточно перейти на сайт loany.com.ua. Здесь представлены условия и нюансы кредитования: https://loany.com.ua/ru/dengi-v-dolg. Кроме этого, клиенты могут воспользоваться онлайн-калькулятором. В нем клиент может выбрать программу кредитования (быстрый или разумный займ), сумму займа, период кредитования.
Если выбрать быстрый займ, то лимит будет составлять не более 8 000 грн. При этом, срок кредитования будет составлять не более 30 дней.
Если клиент выбирает разумный займ, то лимит будет составлять не более 25 000 грн с периодом кредитования до 3 месяцев.
Также стоит отметить, что в случае невозможности погашения задолженности, клиенты могут воспользоваться услугой пролонгации.
Для того, чтобы получить займ, необходимо:
После зачисления средств на карту Вы сможете их обналичить в ближайшем банкомате. Стоит отметить, что пока не будет погашен первый займ, следующий оформить не получится.
Стоит отметить, что сервис Лоани работает без выходных и круглосуточно. Таким образом, можно не волноваться о том, что при возникновении необходимости не будет работать система. В любое время клиенты могут подать заявку, не выходя из дома, и получить необходимую сумму на карту.