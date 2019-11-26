Что нужно знать о ливневой канализации. Устройство, выбор, монтаж®

Обильное скопление влаги возле частного дома может привести к большому количеству существенных проблем: разрушение фундамента, сырость в подвальном помещении, появление плесени и многое другое. Для решения подобных неприятностей ответственный хозяин должен проложить ливневую канализацию или попросту ливневку.

Ливневая канализация используется как вспомогательное средство, которое помогает обычному дренажу справляться с повышенным количеством поступающей воды. Особенно полезной такая система слива будет в дождливую осень или ранней весной, когда начинает таять снег. Ее очень часто используют как в частных домах, так и на обычных дачных участках, где на постоянном проживании никого нет.

Что такое ливневая канализация

Как уже говорилось, это инженерная система, функция которой – выполнять отвод водной массы за пределы здания или частного участка. Сеть ливневой канализации соединена с водоемом, сточной канавой или центральной канализацией, куда и попадает вода после отвода.

Ливневка бывает открытого и закрытого типа. В первом варианте для отвода используются открытые желоба, доставляющие воду в грунт на достаточную глубину, чтобы она не могла повредить строению. Закрытая система предусматривает использование бетонных или пластиковых труб, а также резервуара, куда будет стекать вода.

Компоненты и основные аспекты установки ливневой канализации

Для установки подобной системы стока вам понадобятся такие компоненты:

точечные и линейные водоприемники;

колодцы (ревизионного или поворотного типа);

коллекторы для очистки от топлива, масла, песка (используются, если система устанавливается возле проезжей части, паркинга или гаража);

пескоуловители;

впитывающий блок;

желоба, лотки, каналы (для поверхностного водоотведения).

Перед непосредственно установкой ливневой канализации на участке составляется проект системы, который обязательно должен учитывать несколько факторов:

объем водной массы, на отвод которой рассчитана система;

продолжительность времени движения воды до остаточного слива в центральную канализацию или сточную канаву;

общая площадь стока;

рельеф местности, на которой происходит установка.

Перепады высот рельефа должны максимально использоваться, чтобы обеспечить большую эффективность ливневой системы. Немаловажным фактором обеспечения эффективности ливневой системы является регулярный технический осмотр, вследствие которого устраняются неполадки и удаляется мусор. Также при установке желобов, каналов и лотков открытой системы обязательно позаботьтесь о наличии защитных решеток, которые обеспечат проходимость территории для обычных пешеходов.