Что нужно знать о ливневой канализации. Устройство, выбор, монтаж®

Обильное скопление влаги возле частного дома может привести к большому количеству существенных проблем: разрушение фундамента, сырость в подвальном помещении, появление плесени и многое другое. Для решения подобных неприятностей ответственный хозяин должен проложить ливневую канализацию или попросту ливневку.
Ливневая канализация используется как вспомогательное средство, которое помогает обычному дренажу справляться с повышенным количеством поступающей воды. Особенно полезной такая система слива будет в дождливую осень или ранней весной, когда начинает таять снег. Ее очень часто используют как в частных домах, так и на обычных дачных участках, где на постоянном проживании никого нет.
Как уже говорилось, это инженерная система, функция которой – выполнять отвод водной массы за пределы здания или частного участка. Сеть ливневой канализации соединена с водоемом, сточной канавой или центральной канализацией, куда и попадает вода после отвода.
Ливневка бывает открытого и закрытого типа. В первом варианте для отвода используются открытые желоба, доставляющие воду в грунт на достаточную глубину, чтобы она не могла повредить строению. Закрытая система предусматривает использование бетонных или пластиковых труб, а также резервуара, куда будет стекать вода.
Для установки подобной системы стока вам понадобятся такие компоненты:
Перед непосредственно установкой ливневой канализации на участке составляется проект системы, который обязательно должен учитывать несколько факторов:
Перепады высот рельефа должны максимально использоваться, чтобы обеспечить большую эффективность ливневой системы. Немаловажным фактором обеспечения эффективности ливневой системы является регулярный технический осмотр, вследствие которого устраняются неполадки и удаляется мусор. Также при установке желобов, каналов и лотков открытой системы обязательно позаботьтесь о наличии защитных решеток, которые обеспечат проходимость территории для обычных пешеходов.