Что происходит на рынке лотерей Украины? ®

Лотерея — это шанс испытать удачу, возможность приятно провести время и «погонять» адреналин. В начале «нулевых» розыгрыши лотерей по телевизору были очень популярны и собирали у экранов не меньше зрителей, чем телешоу «Поле чудес». Сейчас игорный бизнес популярен как в «реале», так и в сети Интернет.

Кто «держит» лотереи в Украине?

Украинский рынок лотерей делят три оператора: «Украинская национальная лотерея», «Молодьспортлото» и «Патриот».

«УНЛ» основана в 1997 году жителем Флориды. В 2001 году популярной была лотерея «Супер Лото», а в 2004 году — «Лото Тройка». Организация к 2013 году контролировала всего 13% игорного рынка, но после принятия ограничительных законов в 2015–2016 годах из аутсайдера стала лидером. Название говорит о том, что оператор «национальный», однако государство не имеет ни доли, ни контроля над оборотами денег.

«Украинская национальная лотерея» контролирует такие компании, как «Пари матч», «Космолот», «Фаворит спорт», а также более 5200 лотерейных терминалов по всей стране.

Аутсайдеры рынка и онлайн-альтернатива

Всемирная сеть не позволяет монополизировать рынок азартных игр. Просторы Интернета предлагают развлечения на любой вкус и цвет, где игрок волен выбирать любое понравившееся заведение. Хороший пример с приятной визуализацией — интернет-лотерея Loto380, в которой реализованы карточные игры и популярные автоматы.

«МСЛ» появилась в 1992 году на «руинах» советского оператора «Спортлото». Ее основателем является кипрская компания. Узнаваемая деталь бренда — жёлтая подкова в названии, которая заменяет букву «С».

В 1993 году компания запустила первые лотереи, призванные профинансировать подготовку к Олимпийским играм: «Фортуна молоді» и «Олімп». Фурор на ТВ произвела запущенная в 1999 году «Лото Забава», ставшая основным брендом «МСЛ».

«Молодьспортлото» в 2018 году обслуживала 5000 терминалов на территории Украины, а также лотерею «Мегалот», «Швидкограй» и др.

Компания «Патриот» была основана в 1997 году миллиардером из РФ Олегом Бойко. Акционерное общество организует лотереи «Эльдорадо», «Моя країна — Україна», «Супергол», «Честная игра» и др. В 2015 году «Патриот» оказался под санкциями: получил запрет на вывод денег в Россию и блокирование счетов. Ограничения были сняты в 2016 году, когда собственность перешла к украинскому бизнесмену Александру Морозову.