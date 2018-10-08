Чтобы обновить технику, аграрии Харьковщины выстроились в очередь в ПриватБанк

Специально для сельхозпроизводителей страны ПриватБанк разработал ряд кредитных программ. Это «АгроКУБ», «Агросезон», Лизинг сельхозтехники и кредит на покупку сельхозтехники с компенсацией. Также аграрии могут воспользоваться и традиционными кредитными продуктами банка. Привлекательность сотрудничества в этих направлениях обусловлена тем, что ПриватБанк является уполномоченным банком государственной программы частичной компенсации расходов. По этой программе можно приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование отечественного производства как с помощью кредитных денег, так и за счет собственных средств предприятий. При этом - получить компенсации от государства. В этом году Постановлением КМУ Украины № 86 от 07.02.2018 размер компенсации был увеличен с 20% до 25%. А некоторые хозяйства могут получить даже 40% компенсации затрат. Действие программы распространяется на сельхозтехнику и оборудование отечественного производства. Именно под эти программы ПриватБанк предлагает кредиты, которые к тому же стимулируют украинских машиностроителей.

«Мы с банком сотрудничаем уже давно, - рассказывает руководитель фермерского хозяйства «Злагода-2010» Сергей Явтушенко. - Кредитные программы стали для нас настоящим спасением. Просто взять и выложить за новый трактор 600000 гривен не каждому по силам. Лизинг от ПриватБанка с отсрочкой платежей, а еще и 40% компенсации из бюджета - это уже реальное решение вопроса обновления техники. Накануне посевной мы приобрели новенький трактор, опрыскиватель, навесное оборудование. Техника эффективно отработала сезон, приносит прибыль. Хозяйство даже не почувствовало дополнительной финансовой нагрузки».

Банк предлагает адаптированный график погашения долга с учетом агросезона. Благодаря этому предпринимателям не нужно выводить из оборота все 100% стоимости покупки. Он может самостоятельно определить период расчетов и оплачивать технику частями с прибыли от ее использования. Кроме того, за счет амортизации, налогового кредита по НДС клиент банка получает возможность экономить на налоговых платежах. Для привлечения финансирования не требуется дополнительный залог или нотариальное оформление. ПриватБанк гарантирует своевременное выполнение поставщиком техники обязательств по ее гарантийному обслуживанию. Кроме того, на это имущество нельзя наложить арест или обратить взыскание.

Наиболее распространена среди аграриев области программа кредитования - «АгроКУБ». С начала года средства на свое развитие получили более 50 хозяйств. «АгроКУБ» предусматривает быстрое получение займа - буквально через несколько дней на сумму до 1 млн грн при процентной ставке всего 2% в месяц. При этом в течение первого полугодия фермер (предприятие) выплачивает только проценты. Сумма долга с процентами равными частями погашается в последующие шесть месяцев. Одно из преимуществ данной формы кредитования - возможность оформить второй такой же займ до полного погашения первой.

«Активно пользуются наши аграрии и программой «Агросезон», - объясняет руководитель направления по активным операциям малого и среднего бизнеса ГРУ ПриватБанка в Харьковской области Наталья Найпак. - Клиент может получить средства на такие нужды, как закупка семян, средств защиты растений, удобрений, топлива, запасных частей и ремонт техники. Кредитование осуществляется живыми деньгами. При этом график их использования и погашения задолженности адаптирован к периодам сельскохозяйственного цикла, то есть кредитный лимит можно выбирать частями, посезонно: под посевную кампанию или под сбор урожая».

За 4 месяца 2018 возможностью покупки техники с частичной компенсацией ее стоимости воспользовались 271 фермерское хозяйство и агропредприятие. С начала года сумма выплаченных госкомпенсаций по заявкам клиентов ПриватБанка превысила 22600000 грн. В Харьковской области по программе "Агросезон" в ПриватБанк обратились 32 предпринимателя. А по программе "КУБ" уже выдано 427 кредитов.