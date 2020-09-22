COVID-пандемия и кризис: вернется ли мировая экономика к докризисному состоянию, - прогноз аналитиков

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к глобальным изменениям бизнес-ландшафта, причем даже в случае победы на COVID-19 нет оснований считать, что мировая экономика вернется к докризисному состоянию.

Об этом на конференции «EBA Global Outlook» заявил руководитель компании «Джонсон и Джонсон Украина» Денис Голубчиков.

«По моим ощущениям, по ощущениям коллег из других рынков, других корпораций - у крупного корпоративного бизнеса есть ощущение, что уж точно мир не будет таким, как раньше. Мы сейчас заходим в сильные тектонические изменения бизнес-ландшафта, экономического ландшафта. Поэтому точно не стоит ожидать, что сейчас количество кейсов уляжется, мы все снимем маски, и мир вернется к тому, что было. Не вернется. Как минимум, зародились тренды, которые говорят о том, что сильно меняется подход, и это уже навсегда», - сказал он.

«У большого корпоративного бизнеса есть ощущение, что уж точно мир не будет таким, как раньше», - заявил Голубчиков.

Также он отметил, что не надеется на быстрое восстановление отечественной экономики после коронакризиса.

«V-образный вариант восстановления, он может и в W превратиться. Хотя мне кажется, локально для Украины будет «найкоподобный», будет, как логотип Nike, значительный обвал и очень медленное восстановление, по той причине, что экономика - это совокупность огромного количества рынков, различных секторов, они ведут себя по-разному, что в среднем даст «найкоподобный» выход из кризиса», - сказал Голубчиков.

«Мы сейчас заходим в сильные тектонические изменения бизнес-ландшафта, экономического ландшафта», - добавил он.

По его словам, сложность заключается в том, что только сейчас Украина начинает переживать первую волну коронавируса, как это было с европейскими странами весной. При этом есть основания говорить о том, что в конце октября в стране фиксировать по 5000 новых случаев заболевания, а в ноябре - по 7000.

Ранее, 15 сентября, эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине до конца года. Согласно прогнозам, международные резервы вырастут на 3,3 миллиарда долларов в 2020 году, а в 2021 достигнут 31,9 миллиарда долларов и 110% показателя адекватности резервов МВФ.

9 сентября 2020 экономисты Morgan Stanley прогнозировали скорое восстановление мировой экономики.

8 сентября 2020 Fitch улучшило прогноз падения мировой экономики.

7 сентября 2020 Fitch обнародовало прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

5 сентября 2020 Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом.

Еще ранее, 30 июня 2020 Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в этом году.

А 20 мая 2020 S & P Global Ratings прогнозировало падение экономики Украины в этом году на 5,5%.