CreditPlus поддерживает Зеленского в стремлении удешевить кредиты ®

Микрофинансовая компания CreditPlus поддерживает инициативу Зеленского о удешевлении стоимости кредитов.

Одной из целей президента Зеленского является создание комфортных условий на рынке кредитования. По его словам, низкая процентная ставка позволит ощутимо нарастить объёмы кредитования, нарастить банковские активы денежными средствами, которые в дальнейшем могут быть направлены на депозитные проекты. С другой стороны, дешевые кредиты позволят потребителям получить финансирование своего бизнеса. В итоге, в выигрыше будут и те, и другие.

Удешевление стоимости кредита коснется и простых граждан. Так или иначе банки и кредитные организации будут вынуждены снизить ставку, чтобы выдерживать конкуренцию на рынке. Зеленский же обещает снизить ставки по ипотечным кредитам в Украине к 2020 году до уровня 12-13% годовых.

Потребительское кредитования на данный момент является основным драйвером роста рынка кредитования. Простые украинцы продолжают пользоваться денежными займами, большая часть кредитов оформляется в нише микрокредитования. Потребители предпочитают микрофинансовые компании банкам, главным образом потому, что первые готовы кредитовать без оглядки на уровень доходов и закредитованность. Взять кредит онлайн можно без каких-либо проблем или ограничений. Более того, для оформления договора не нужно посещать представительство кредитной компании.

CreditPlus – представитель рынка микрокредитования

CreditPlus — это крупнейший сервис мгновенного онлайн кредитования. Официально зарегистрирован компанией ООО “Авентус Украина” 21 января 2017 года. Основной задачей компании является предоставление услуг финансовой поддержки своим клиентам. Благодаря круглосуточной работе сервиса, все клиенты получают возможность оформить кредит на карту в онлайн режиме, через интернет.

Что предлагает CreditPlus

CreditPlus позволяет получить быстрый денежный займ от 400 до 10000 гривен с оформлением в удаленном режиме. Компания предлагает революционный способ кредитования – «мобильный банк в кармане». Чтобы взять кредит не нужно куда-либо идти, предоставлять документы или подписывать договоры. Достаточно загрузить в свой телефон мобильное приложение и один раз пройти верификацию. В дальнейшем, чтобы получить займ, потребуется только указать нужную сумму, срок кредита, и подтвердить соглашение.