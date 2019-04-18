Cуд признал незаконной национализацию "ПриватБанка"

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину относительно национализации ПриватБанка.

В НБУ и Минфине уже заявили, что готовят апелляцию на это решение. Национальный банк также отметил, что оно вредит международному имиджу Украины.

Там говорят, что будут инициировать обращение к СНБО и правительства "по поводу подобных судебных практик, наносящих вред международному имиджу Украины".

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - заявили в Нацбанке.

Кроме того, выразили беспокойство относительно финансовой стабильности в стране в связи с решением суда.

"Рожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - сказал представитель Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, в конце марта Окружной админсуд завершил рассмотрение дела по иску господина Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка, и стороны перешли к прениям. Они велись в закрытом режиме. В таком же режиме суд рассматривал дело с лета 2017 года.

А в сентябре прошлого года тот же суд Киева при рассмотрении иска от одного из клиентов ПриватБанка подтвердил правомерность принятого Национальным банком решения об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных.