Дело о хищениях в «оборонке»: стоимость прицелов для танков, которые поставлялись в Харьков, установит экспертиза

Суд решил установить стоимость прицелов для танков, которые поставляла в Харьков фирма из расследования Bihus.Info.

В связи с этим Печерский районный суд Киева назначил судебную товароведческую и экономическую экспертизу по делу о возможном получении взяток правоохранительными органами и злоупотреблениях служебным положением во время расследования хищения государственных средств в оборонной сфере. Об этом говорится в материалах суда.

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

На разрешение экспертам поставили следующие вопросы:

- какова рыночная стоимость изделий 1Г-42 (прицелов-дальномеров), поставленных ГП "Харьковский бронетанковый завод" субъектами хозяйствования, а именно: ООО "Спецбудпостачання", ООО "Системинжинирингменеджмент", ООО "Укртехмед", ООО "Делюкс ЛТД", ООО "Оптимумспецдеталь" на дату фактического принятия изделий ГП "Харьковский бронетанковый завод", при условии, что они находились работоспособном состоянии;

- подтверждаются ли документально выводы акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП "Харьковский БТЗ" за период с 01.01.2012 по 01.05.2016, Вх№27-ДСК от 11.07.2016 о нанесении ущерба государству в лице Министерства обороны в сумме 14,2 млн гривен с учетом заключения товароведческой экспертизы.

Для проведения данной экспертизы направлен специалист.

Судебное решение было принято 9 апреля.

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому".

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

В марте Луценко генпрокурор Юрий Луценко допустил вручение подозрения Игорю Гладковскому в причастности к схемам хищения госсредств в оборонной сфере.