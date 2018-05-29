Дело о схемах ЖСК: в суде харьковских экс-чиновников угощали тортом из «городской земли»

Двухслойный торт, похожий на земельный участок, харьковские антикоррупционеры принесли к стенам Дзержинского суда, чтобы угостить главных фигурантов дела о жилищно-строительных кооперативах.

Активисты решили угостить сладостями бывшего заместителя мэра по земельным вопросам Татьяну Овинникову и экс-главного архитектора Сергея Чечельницкого, так как по мнению участников флешмоба, словно торт, порезали харьковские парки между частными застройщиками. Из-за чего и стали подозреваемыми в производстве по делу о схемах ЖСК. Впрочем, сами подсудимые свое участие в схемах не комментируют и угощаться тортом не стали.

Сергей Чечельницкий, подсудимый

Вы не слышите меня?! Я не комментирую. И не член кооператива, как только тут сказали

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Лучше б эта земля пришлась им по вкусу, чем та, которой они способствовали выделению с 2008 по 2016, когда за 8 лет была распилена значительная часть зеленых зон города Харькова. Мы считаем, что ответственные лица должны понести ответственность. Речь идет не только о сегодняшних фигурантах, а тех, кто был идеологом этой схемы - речь о прошлом мэре Михаиле Добкине и сегодняшнем мэре Геннадии Кернесе.

Уголовное производство, из-за которого советники мэра, в прошлом - топ-менеджеры земельного департамента оказались в суде, - выделенный эпизод по расследованию так называемой схемы ЖСК. В ГПУ ее называют самой масштабной земельным аферой Украины, по которой более 650 гектаров земли общины перешло в руки частных застройщиков.

Суть жилищно-кооперативной схемы заключается в том, что в Земельном кодексе есть упущения, которые позволяют бесплатно выделять землю жилищным кооперативам, которые были созданы людьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий для самостоятельного строительства.

На самом деле оформленные таким образом на подставных лиц участки получают коммерческие застройщики.

По данным ГПУ, речь идет об ущербе городскому бюджету более чем в 4 миллиарда гривен. Правда, это в общем деле, которое до сих пор расследует Генпрокуратура и где в качестве подозреваемого проходит Михаил Добкин и фигурирует имя Геннадия Кернеса.

А дело Овинниковой и Чечельницкого, где кроме них среди подсудимых еще один чиновник и трое основателей ЖСК - это отдельное производство , которое касается нескольких участков общей площадью 25 гектаров, стоимостью более 128 000 000 гривен, которые перешли в собственность частным лицам для строительства многоквартирных домов в реакреационных зонах.

За мошенничество, подлог документов и злоупотребление служебным положением подсудимым грозит до 12 лет.

Но гособвинение еще даже не прогнозирует, будет ли наказание действительно реальным - пока по делам об учредителях ЖСК ранее были условные приговоры.

Но в прокуратуре говорят: они уверены, что обвинительный акт обоснован.

Евгений Сорокин, представитель гособвинения

Потрібно ще довести вину обвинувачених, я в цьому не сумніваюсь, що вона буде доведена. Але міркувати про призначення покарання ще дуже рано.

Но сегодня огласить обвинительный акт подозреваемым опять не удалось - на заседание не пришел один из адвокатов подсудимых.

Следующее заседание назначено через три недели, и судьи сразу выделили два дня для этой процедуры, ведь акт состоит более чем из 250 страниц, на которых представители гособвинения расписали, в чем именно они обвиняют каждого из фигурантов дела.