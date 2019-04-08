Дело о тарифах на проезд: ХАЦ сделал предложение горсовету

08 апреля 2019 г. 17:06
Автор: Марина Николаева
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Харьковский антикоррупционный центр больше не хочет судиться с мэрией из-за тарифов на метрополитен и наземный электротранспорт, но лишь при условии, что в мэрии компенсируют горожанам затраты от действия новых тарифов.

Предложение о примирении они подали сегодня в мэрию в связи с тем, что в горсовете объявили о том, что чиновники намерены снова, фактически уже в третий раз, но уже с соблюдением всех регуляторных процедур установить новые цены на проезд.

Юристы ХАЦ считают, что власти таким образом признали правоту их судебных требований о незаконности введения повышенных тарифов в коммунальном электротранспорте в начале февраля, но настаивают: прежде чем устанавливать тарифы с соблюдением процедур, необходимо компенсировать харьковчанам затраты на проезд по незаконным решениям исполкома.

А так как реального механизма вернуть деньги нет, то просто установить сейчас старые тарифы – по 5 и 4 гривны за одну поездку в харьковском метро и горэлектротранспорте соответственно, а также оставить их действие при третьем принятии новых ровно на тот срок, сколько новые тарифы действовали незаконно.

 

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