Дело Ющенко в течение двух месяцев передадут в суд - ГПУ

06 июня 2019 г. 11:55
Источник: РБК-Украина

Дело по завладению государственным имуществом третьим президентом Украины Виктором Ющенко должны передать в суд в течение двух месяцев.

Об этом  сообщил начальник второго следственного управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов.

По его словам, дело нужно как можно скорее передать в суд.

"Мы постараемся в двухмесячный срок завершить расследование и направить обвинительный акт в суд", - рассказал Радионов.

Прокурор пояснил, что пока неизвестно смогут ли рассмотреть это дело в Печерском суде города Киева. Ведь большинство судей этого суда уже задействованы в этом процессе. Подсудность производства будет определять Апелляционный суд.

"Мы должны направить (обвинительный акт, - ред.) по месту нахождения органа расследования - в Печерский районный суд Киева. Нюанс в том, что многие судьи рассматривали наши ходатайства в рамках этого расследования. В таком случае, они уже не смогут быть судьями в этом процессе. Если в Печерском суде не будет судей, которые не рассматривали ходатайство в рамках этого производства, дело будет направлено в Апелляционный суд, который и определит подсудность производства", - добавил он.

Отметим, Ющенко подозревают в завладении государственным имуществом. В частности, отмечается, что он завладел государственным имуществом урочища Межигорье стоимостью 540 млн грн.

О подозрении третьем президенту сообщила сегодня ночью Генеральная прокуратура Украины. Подозрение было направлено по почте.

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