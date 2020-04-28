Депутат Харьковского горсовета создал новую фирму для ремонта сквера из-за запрета АМКУ старой на участие в тендерах - СМИ

Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета 22 апреля по результатам тендера заказало ООО «Спецстрой-3 Лтд» реконструкцию сквера на площади Свободы за 101 140 000 грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

В марте 2018 ОДО «Спецстрой-3» выиграло тендер Управление по реконструкции сквера на площади Свободы на 88560000 грн.

Как отмечает издание «Наши Деньги», цены строительных материалов были скрыты. Из этих средств фирме выплатили 36730000 грн. В 2019 году проект скорректировали.

По новому соглашению с ООО «Спецстрой-3 Лтд», работы должны завершить до конца 2021 года.

Итоговая ведомость ресурсов опять не была опубликована, но были обнародованы цены монтируемого оборудования, а именно: фонтана с техническим помещением и системой санитарного контроля.

Пешеходный круглый фонтан площадью 274 кв. м, на месте клумбы посреди сквера он включает семь кругов сопел с подачей воды в разных направлениях и на разную высоту от 5,5 м до 1,5 м.

Серебряные сопла Oase Comet 14 мм стоят 1135 грн., тогда как на рынке - от 1446 грн., пишет издание.

Прежний субподрядчик ООО «Тетра Групп» выполнит работы не менее чем на 20% стоимости подряда. Фирма Алины Амелиной, Марины Васехи, Виталия Голубева и Сергея Демиденко производит продукцию из гранита и мрамора и светопрозрачные конструкции.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 102 310 000 грн.

Как и на первом тендере, Управлению по скверу в 2018 году в настоящее время единственным конкурентом было ЗАО «Трест Жилстрой-1» Александра Харченко - экс-депутата Харьковского облсовета от Партии регионов, а ныне - члена исполкома Харьковского горсовета.

Бенефициаром старого подрядчика ОАО «Спецстрой-3» является депутат Харьковского горсовета из окружения Геннадия Кернеса - Виталий Ганжа. По данным системы «YouControl» , он же владел новым подрядчиком ООО «Спецстрой-3 Лтд», пока его не переписали на Богдана Веремейченка, в 2017 года - главного специалиста-юрисконсульта юридического сектора Управления Пенсионного фонда Украины в Коминтерновском районе города Харькова.

Как отмечается, ранее ООО «Спецстрой-3 Лтд» получил мелких подрядов на Харьковщине на 9140000 грн.

Напомним, летом 2019 Харьковское областное территориальное отделение АМКУ оштрафовало за тендерный сговор ОДО «Спецстрой-3» на 1300000 грн и ООО «Вега-строй» на 1300000 грн. При этом обоим было запрещено участвовать в открытых тендерах в течение трех лет.

Кроме того, как пишет «Харьковский антикоррупционный центр», полиция подозревает должностных лиц ОДО «Спецстрой-3» в использовании строительного мусора вместо щебня при выполнении соглашений с Департаментом строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета по ремонту внутриквартальных дорог на общую сумму более 15 млн грн .