Депутат рассказал, из-за чего растут коммунальные тарифы в Харькове

Рост коммунальных тарифов в Харькове частично обусловлен злоупотреблениями на предприятиях.

Об этом в эфире канала Zik заявил депутат городского совета Харькова и общественный активист Игорь Черняк.

Он рассказал, что в Харькове сложилась очень интересная ситуация с коммунальными предприятиями.

«У нас более 60 коммунальных предприятий, из них 95% - убыточные, которые генерируют 2,5 млрд грн убытков в год. Вот такие коммунальные предприятие «по-харьковски»: они есть, они функционируют и каждый год мы их из бюджета дотируем на миллиарды», - объяснил Черняк.

Говоря о коммунальных тарифах, он отметил, что все обычно подвязывают к их росту цену на газ, но это только одна составляющая тарифов, которые связаны с отоплением, горячей водой.

В структуре тарифов есть также понятие оплаты за жилищно-коммунальные услуги – плата за вывоз мусора, за холодную воду, канализацию. И это все, по словам Черняка, отдельные коммунальные предприятия, которые предоставляют эти услуги.

«И, когда мы пытаемся анализировать тарифы и так называемую экономическую составляющую этих тарифов, то мы видим, что на самом деле есть очень большое количество злоупотреблений именно со стороны этих коммунальных предприятий», - подчеркнул Черняк.

Например, есть «Харьковский водоканал», который является убыточным и все время дотируется из городского бюджета. Так вот, это КП решило закупить телевизоры за 85 тысяч гривен.

«85 тысяч гривен – уплата за один телевизор, чтобы он что-то показывал руководству КП «Харьковский водоканал». И мы, когда внимательно анализируем все эти закупки через Prozorro, видим многочисленные злоупотребления», - отметил депутат

Черняк добавил, что из-за этого, кроме экономического обоснования, на самом деле в тарифах есть коррупционная составляющая.