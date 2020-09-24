Депутата Харьковского горсовета обвиняют в завладении почти 430 тысячами гривен бюджетных средств при ремонте дороги: дело передано в суд

В Харькове будут судить депутата Харьковского горсовета VII созыва, который является директором коммунального предприятия.

Ему инкриминируют завладение чужим имуществом в крупном размере, а также выдачу заведомо ложных официальных документов путем злоупотребления своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины направлен в суд.

Правоохранители установили, что в прошлом году коммунальное предприятие, которое возглавляет подозреваемый, проводило работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия на территории другого коммунального предприятия Харькова, где они оба фактически размещаются. Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

По данным следствия, глава коммунального предприятия-подрядчика, знал, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, однако выдал заведомо ложный акт приемки выполненных работ, завысив их объем и стоимость. Таким образом, фигурант дела завладел денежными средствами на сумму почти 430 тысяч гривен.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.